Fondazione Guido Carli premia 14 personalità imprenditoria, sport,danza (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Facciamo della lunga attesa alla quale ci ha costretto la pandemia un avamposto di progetti e di visione per l'avvenire. La grandezza di un'idea si misura in base a quel che genera e dalla potenza con cui si rigenera”. Con queste parole Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli, ha aperto la dodicesima edizione del Premio che porta il nome dello statista e padre fondatore dell'unione monetaria europea. Lo ha fatto illustrando la proposta – avanzata al mondo della politica e delle istituzioni – di celebrare il prossimo 18 settembre la Giornata nazionale della Rinascita: data simbolica della ripartenza, economica e sociale, sei mesi dopo la Giornata della Memoria delle vittime del Covid, celebrata in ricordo della notte dei camion lungo le vie di Bergamo. Ad aprire la cerimonia, l'esposizione – sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Facciamo della lunga attesa alla quale ci ha costretto la pandemia un avamposto di progetti e di visione per l'avvenire. La grandezza di un'idea si misura in base a quel che genera e dalla potenza con cui si rigenera”. Con queste parole Romana Liuzzo, Presidente della, ha aperto la dodicesima edizione del Premio che porta il nome dello statista e padre fondatore dell'unione monetaria europea. Lo ha fatto illustrando la proposta – avanzata al mondo della politica e delle istituzioni – di celebrare il prossimo 18 settembre la Giornata nazionale della Rinascita: data simbolica della ripartenza, economica e sociale, sei mesi dopo la Giornata della Memoria delle vittime del Covid, celebrata in ricordo della notte dei camion lungo le vie di Bergamo. Ad aprire la cerimonia, l'esposizione – sul ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Fondazione Guido Carli premia 14 personalità imprenditoria, sport,danza - - ginugiola : RT @fondguidocarli: I nostri giurati d'eccellenza insieme al al Presidente Onorario della Fondazione Guido Carli, Gianni Letta. Benvenuti a… - fondguidocarli : I nostri giurati d'eccellenza insieme al al Presidente Onorario della Fondazione Guido Carli, Gianni Letta. Benvenu… - fondguidocarli : Tutto pronto per la XII edizione del #PremioGuidoCarli. Vi ricordiamo che l'evento è visibile in chiaro. Basterà c… - RomanaLiuzzo : RT @fondguidocarli: Dall'intensa carriera come giornalista all'impegno per tenere viva la memoria di Guido Carli, ex ministro del Tesoro e… -