Fondazione Guido Carli premia 14 personalità imprenditoria | sport | danza

(Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA - "Facciamo della lunga attesa alla quale ci ha costretto la pandemia un avamposto di progetti e di visione per l'avvenire. La grandezza di un'idea si misura in base a quel che genera e dalla ...

Con queste parole Romana Liuzzo, Presidente dellaCarli, ha aperto la dodicesima edizione del Premio che porta il nome dello statista e padre fondatore dell'unione monetaria europea. ...Con queste parole Romana Liuzzo , Presidente dellaCarli , ha aperto la dodicesima edizione del Premio che porta il nome del nonno, padre fondatore dell'unione monetaria europea. Lo ...Riparte l’attività della sezione di Monza e Brianza del Movimento federalista europeo, uno dei gruppi storici più attivi in Italia del movimento nato nel 1943 dal manifesto di Ventotene con l’obiettiv ...«Istituire la Giornata nazionale della Rinascita, il 18 settembre, sei mesi dopo il 18 marzo, data in cui sono stati ricordati in Italia i caduti nella battaglia contro il ...