Florenzi | ' Aria nuova e carisma | con Mou sarà un' altra Roma Resto al Psg? Si vedrà'

Advertising

LAROMA24 : Florenzi: «Aria nuova e personalità, con Mourinho sarà un'altra Roma. Il futuro? Penso solo al Psg» #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Florenzi Aria

ForzaRoma.info

Il Psg ha esordito da titolare con un gol, vincendo il primo trofeo e arrivando alla seconda semifinale di Champions League in carriera, dopo quella con la Roma nel 2018. Il 30enne Alessandroperò è in prestito nel club dell'emiro del Qatar dove confessa di vivere in modo intenso, senza dimenticare l'Italia e la sua Roma. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo ...E non va dimenticato che suil Paris Saint - Germain non ha ancora deciso. Il centrocampo? ... Pellegrini non si discute, Zaniolo tornerà fortissimo, probabile che Diawara cambi. Il vero ...Il laterale, romano e romanista, tifa Mou: "Spero possa vincere lo scudetto, così faccio festa anch’io. Il futuro? Do tutto per il Psg" ...Florenzi potrebbe far ritorno alla Roma a fine stagione: sarebbe l'uomo giusto per Mourinho. Il PSG sonda il terreno per Serge Aurier.