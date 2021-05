Fiorentina-Lazio sabato | 20 | 45 | Dazn | viola a caccia di punti salvezza Sfida Vlahovic-Immobile Formazioni

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ha detto, Rocco Commisso, che non tornerà negli Stati Uniti finchè lanon sarà definitivamente salva. Contro la, ore 20,45, diretta su) idovranno fareper non farsi raggiungere dall pericolanti che corrono, per esempio Torino e Cagliari. Ma Commisso ha lasciato intendere che resterà a Firenze anche per gettare le basi per la nuova stagione, a cominciare dalla scelta dell'allenatore. Compleanno di Iachini: 57 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

Commenta per primo Questi i convocati di Beppe Iachini per, in programma sabato sera al Franchi: Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Castrovilli, Dragowski, Eysseric, Kokorin, Kouame, Malcuit, Martinez Quarta, Maxi ...Tra le prime squadre a scendere in campo nel prossimo turno di campionato ci sono, protagoniste del Saturday Night. I viola sono alla ricerca di ulteriori punti salvezza, mentre i biancocelesti hanno bisogno di vincere per rincorrere la Champions fino alla fine. ...La Lazio Primavera, reduce in campionato da tre risultati utili consecutivi, si prepara ad affrontare il Milan. La gara verrà disputata a Milano domani mattina alle ore 11:00. I biancocelesti, nell’ul ...Ha detto, Rocco Commisso, che non tornerà negli Stati Uniti finchè la Fiorentina non sarà definitivamente salva. Contro la Lazio (sabato, ore 20,45, diretta su Dazn) i viola dovranno fare punti per no ...