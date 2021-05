Fiorentina-Lazio, i convocati di Iachini: torna Kokorin (Di venerdì 7 maggio 2021) Giuseppe Iachini ha reso noti i convocati per la sfida delicatissima che mischia lotta salvezza e corsa Champions tra la sua Fiorentina e la Lazio. torna Kokorin dopo una lunga assenza, out invece Borja Valero e Igor che è squalificato. Questo l’elenco completo. Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Martinez Quarta, Maxi Oliveira, Milenkovic, Pezzella, Venuti, Ponsi. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar. Attaccanti: Callejon, Kokorin, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Giuseppeha reso noti iper la sfida delicatissima che mischia lotta salvezza e corsa Champions tra la suae ladopo una lunga assenza, out invece Borja Valero e Igor che è squalificato. Questo l’elenco completo. Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Martinez Quarta, Maxi Oliveira, Milenkovic, Pezzella, Venuti, Ponsi. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar. Attaccanti: Callejon,, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic. SportFace.

