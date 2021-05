Fino al 10% dei vaccinati sviluppa malattia autoimmune (Di venerdì 7 maggio 2021) Su un sito che abbiamo già inserito in Black list come cassa di risonanza dei deliri targati QAnon, ci avete segnalato un articolo pubblicato il 3 maggio, dal titolo: ASTRAZENECA AVVERTE: Per farvi capire la scarsa attenzione usata da chi traduce questa roba, tutti i siti antivaccinisti iniziano l’articolo così: Una lettera della Red Hand inviata da AstraZeneca avverte che la vaccinazione porta spesso a trombocitopenia indotta dal sistema immunitario. In un numero che varia dall’ 1% al 10% dei vaccinati Cosa è la Red Hand? Non è nulla, o meglio, non è nulla in inglese. Difatti l’articolo originale è tedesco, e quel Red Hand starebbe per Rote-Hand-Brief. Si tratta di una prassi tedesca, tradurre il termine in inglese è tipico di chi non ha fatto il minimo sforzo per capire cosa stesse leggendo e ha usato solo traduttori automatici, decidendo per “Red Hand” quando non ... Leggi su butac (Di venerdì 7 maggio 2021) Su un sito che abbiamo già inserito in Black list come cassa di risonanza dei deliri targati QAnon, ci avete segnalato un articolo pubblicato il 3 maggio, dal titolo: ASTRAZENECA AVVERTE: Per farvi capire la scarsa attenzione usata da chi traduce questa roba, tutti i siti antivaccinisti iniziano l’articolo così: Una lettera della Red Hand inviata da AstraZeneca avverte che la vaccinazione porta spesso a trombocitopenia indotta dal sistema immunitario. In un numero che varia dall’ 1% al 10% deiCosa è la Red Hand? Non è nulla, o meglio, non è nulla in inglese. Difatti l’articolo originale è tedesco, e quel Red Hand starebbe per Rote-Hand-Brief. Si tratta di una prassi tedesca, tradurre il termine in inglese è tipico di chi non ha fatto il minimo sforzo per capire cosa stesse leggendo e ha usato solo traduttori automatici, decidendo per “Red Hand” quando non ...

