Finisce ufficialmente la Superlega, c'è l'ok del Milan: accordo fra UEFA e 9 club, sanzioni per tutti (Di venerdì 7 maggio 2021) La Superlega è ufficialmente conclusa: l'UEFA trova l'accordo con 9 club ai quali verranno applicate sanzioni soft. Presente il Milan, fuori la Juventus La Superlega è ufficialmente terminata. Il progetto era stato fin qui solamente 'parcheggiato', per usare le parole di Florentino Perez, principale ideatore del format. Adesso, dopo che l'UEFA ha trovato l'accordo con 9 club può dirsi ufficialmente concluso. Manchester City e Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid, Inter e per ultimo anche il Milan hanno accettato le condizioni dell'UEFA. Juventus, Real Madrid e Barcellona sono rimaste fuori e, ...

