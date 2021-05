Finale di Champions, niente tifosi inglesi per la finale. La decisione del governo britannico (Di venerdì 7 maggio 2021) niente tifosi inglesi a Istanbul per la finale di Champions League fra Manchester City e Chelsea del prossimo 29 maggio. Questa è la presa di posizione del governo inglese arrivata attraverso le dichiarazioni del segretario ai trasporti Grant Shapps: “I paesi nella lista rossa, di cui la Turchia fa parte, non dovrebbero essere visitati se non nelle circostanze più estreme. Il Regno Unito ha la possibilità di ospitare match con spettatori sugli spalti quindi siamo disponibili nel farlo. La decisione, però, spetta alla UEFA ed essendoci due club inglesi in finale non vediamo l’ora di sentire qual è la loro posizione”. Ricordiamo che le norme anti-Covid attualmente in vigore nel Regno Unito prevedono una ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021)a Istanbul per ladiLeague fra Manchester City e Chelsea del prossimo 29 maggio. Questa è la presa di posizione delinglese arrivata attraverso le dichiarazioni del segretario ai trasporti Grant Shapps: “I paesi nella lista rossa, di cui la Turchia fa parte, non dovrebbero essere visitati se non nelle circostanze più estreme. Il Regno Unito ha la possibilità di ospitare match con spettatori sugli spalti quindi siamo disponibili nel farlo. La, però, spetta alla UEFA ed essendoci due clubinnon vediamo l’ora di sentire qual è la loro posizione”. Ricordiamo che le norme anti-Covid attualmente in vigore nel Regno Unito prevedono una ...

