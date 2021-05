Filosofi | è morto Humberto Maturana | il teorico dell’autocreazione** 2

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) –è stato, insieme all’austriaco Konrad Lorenz, uno dei primi biologi che ha proposto di considerare la conoscenza come un fenomeno prettamente biologico, indagabile e comprensibile soltanto come tale. In questa prospettiva, l’apprendimento viene definito come un processo autonomo di auto-organizzazione, posto in atto dall’organismo che risponde così alle perturbazioni indotte dall’ambiente in cui si muove. L'articolo proviene da Ildenaro.it.