FIFA 21: TOTS LaLiga – Annunciato il Team Of The Season (Di venerdì 7 maggio 2021) La terza Squadra della stagione di FIFA 21 è stata annunciata da EA Sports. Il Team OF The Season del LaLiga sarà disponibile nei pacchetti a partire dalle 19:00 di venerdi 8 Maggio. Inoltre durante la promo dedicata alle Squadre della Stagione ( SdSt ) EA Sports renderà disponibili Sfide Creazione Rosa (SCR) e obiettivi settimanali, con premi a tema come pacchetti, giocatori della SdSt e altro ancora. FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni.

