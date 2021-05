Fiat 500 Hybrid protagonista del nuovo video di Ermal Meta (Di venerdì 7 maggio 2021) TORINO - La Fiat 500 Sport Hybrid e' protagonista di "Uno", il nuovo videoclip di Ermal Meta. Diretto dal regista Tiziano Russo per Kappa Kom, il filmato e' un viaggio di parole e musica che mette in ... Leggi su motori.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) TORINO - La500 Sporte'di "Uno", ilclip di. Diretto dal regista Tiziano Russo per Kappa Kom, il filmato e' un viaggio di parole e musica che mette in ...

Advertising

Fiat_IT : Per sentirci più vicini a volte basta la voglia di tirare un calcio a un pallone! Segui Ermal a bordo di FIAT 500… - Lilina61 : RT @Fiat_IT: Per sentirci più vicini a volte basta la voglia di tirare un calcio a un pallone! Segui Ermal a bordo di FIAT 500 Sport Hybri… - soniamatta69 : RT @Fiat_IT: Per sentirci più vicini a volte basta la voglia di tirare un calcio a un pallone! Segui Ermal a bordo di FIAT 500 Sport Hybri… - Autoingros : Scopri Fiat 500 Elettrica da Autoingros tua da 15.700€ guarda la promo - Ansa_Piemonte : 'Ricerca la fortuna', John Elkann consegna Fiat 500. Primo premio lotteria a favore dell'Istituto di Candiolo #ANSA -