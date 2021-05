Fiat 500 Hybrid protagonista del nuovo video di Ermal Meta (Di venerdì 7 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – La Fiat 500 Sport Hybrid è protagonista di “Uno”, il nuovo videoclip di Ermal Meta. Diretto dal regista Tiziano Russo per Kappa Kom, il filmato è un viaggio di parole e musica che mette in risalto il tema dell’inclusione e della gioia di vivere, attraverso la classica “partitella” di calcio, quale Metafora della vita, del rispetto reciproco e dell’amicizia. Basta infatti “solo” un pallone per vivere con gioia un momento di aggregazione e allegria. In particolare, nel videoclip l’artista scende dalla sua Fiat 500 Sport Hybrid e raggiunge un gruppo di ragazzi e ragazze, tra le quali Eleonora Goldoni, calciatrice del Napoli, per dare vita ad uno spettacolo colorato, vivo e corale. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – La500 Sportdi “Uno”, ilclip di. Diretto dal regista Tiziano Russo per Kappa Kom, il filmato è un viaggio di parole e musica che mette in risalto il tema dell’inclusione e della gioia di vivere, attraverso la classica “partitella” di calcio, qualefora della vita, del rispetto reciproco e dell’amicizia. Basta infatti “solo” un pallone per vivere con gioia un momento di aggregazione e allegria. In particolare, nelclip l’artista scende dalla sua500 Sporte raggiunge un gruppo di ragazzi e ragazze, tra le quali Eleonora Goldoni, calciatrice del Napoli, per dare vita ad uno spettacolo colorato, vivo e corale. ...

Advertising

Fiat_IT : Per sentirci più vicini a volte basta la voglia di tirare un calcio a un pallone! Segui Ermal a bordo di FIAT 500… - Gatta_Sa : RT @Fiat_IT: Per sentirci più vicini a volte basta la voglia di tirare un calcio a un pallone! Segui Ermal a bordo di FIAT 500 Sport Hybri… - Fabiana_80_ : RT @Fiat_IT: Per sentirci più vicini a volte basta la voglia di tirare un calcio a un pallone! Segui Ermal a bordo di FIAT 500 Sport Hybri… - Lilina61 : RT @Fiat_IT: Per sentirci più vicini a volte basta la voglia di tirare un calcio a un pallone! Segui Ermal a bordo di FIAT 500 Sport Hybri… - soniamatta69 : RT @Fiat_IT: Per sentirci più vicini a volte basta la voglia di tirare un calcio a un pallone! Segui Ermal a bordo di FIAT 500 Sport Hybri… -