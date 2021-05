Festa mamma: Lifeed, madri lavoratrici più forti, stanche e consapevoli dei papà (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Labitalia) - Sono più stanche, più preoccupate, ma anche più consapevoli della loro forza, più capaci di affrontare il cambiamento che la pandemia ha imposto a tutti. Le madri lavoratrici, che secondo i più recenti dati hanno più spesso perso il lavoro e affrontano gap salariali trasversali in tutti i settori, sono, dal punto di vista delle emozioni, più attrezzate ad affrontare lo shock della pandemia. Se, infatti, pandemia e remote working diventano un'occasione per testare, per la prima volta, un congedo collettivo, in cui la più grande scoperta per le persone riguarda un modo diverso di mettere insieme vita privata e vita lavorativa (29%), per le madri lavoratrici invece, la più grande scoperta riguarda se stesse: il 56% si riconosce più forte di quanto credesse (+79% ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Labitalia) - Sono più, più preoccupate, ma anche piùdella loro forza, più capaci di affrontare il cambiamento che la pandemia ha imposto a tutti. Le, che secondo i più recenti dati hanno più spesso perso il lavoro e affrontano gap salariali trasversali in tutti i settori, sono, dal punto di vista delle emozioni, più attrezzate ad affrontare lo shock della pandemia. Se, infatti, pandemia e remote working diventano un'occasione per testare, per la prima volta, un congedo collettivo, in cui la più grande scoperta per le persone riguarda un modo diverso di mettere insieme vita privata e vita lavorativa (29%), per leinvece, la più grande scoperta riguarda se stesse: il 56% si riconosce più forte di quanto credesse (+79% ...

Advertising

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - sole24ore : Lavoro e maternità non dovrebbero essere inconciliabili. In occasione della Festa della Mamma, Il Sole 24 Ore organ… - vaticannews_it : #7maggio “Le #Equilibriste : la #maternità in Italia 2021”, il Rapporto di Save the Children fotografa una situazio… - DeboraDonnini : RT @vaticannews_it: #7maggio “Le #Equilibriste : la #maternità in Italia 2021”, il Rapporto di Save the Children fotografa una situazione c… - StraNotizie : Festa mamma: Lifeed, madri lavoratrici più forti, stanche e consapevoli dei papà -