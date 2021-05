Festa dell'Inter, Sala cambia idea: "San Siro può essere buona soluzione" (Di venerdì 7 maggio 2021) Sala cambia idea e per il weekend che vede giocare la partita Inter - Sampdoria pensa di radunare i tifosi a San Siro, per evitare gli assembramenti in Piazza Duomo che si sono verificati lo scorso weekend. “Per quanto riguarda i tifosidell’Inter dare loro uno spazio grande come San Siro mi pare una buona soluzione” ha dichiarato oggi il sindaco di Milano. Solo pochi giorni fa, dopo che più di 10mila persone si erano trovate per festeggiare lo scudetto del’Inter in Piazza Duomo a Milano, il sindaco Beppe Sala, coperto dalle critiche, aveva difeso la sua scelta di tenere la piazza aperta e di non radunare i tifosi nello stadio. “Ho sentito tante lamentele, ma non ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021)e per il weekend che vede giocare la partita- Sampdoria pensa di radunare i tifosi a San, per evitare gli assembramenti in Piazza Duomo che si sono verificati lo scorso weekend. “Per quanto riguarda i tifosidare loro uno spazio grande come Sanmi pare una” ha dichiarato oggi il sindaco di Milano. Solo pochi giorni fa, dopo che più di 10mila persone si erano trovate per festeggiare lo scudetto del’in Piazza Duomo a Milano, il sindaco Beppe, coperto dalle critiche, aveva difeso la sua scelta di tenere la piazza aperta e di non radunare i tifosi nello stadio. “Ho sentito tante lamentele, ma non ...

