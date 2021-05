Fedez: la replica dei leghisti citati dal rapper al Concertone del 1° maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) A Piazza Pulita sono intervenuti alcuni leghisti citati da Fedez al Concertone del primo maggio: la dura replica dei politici su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 7 maggio 2021) A Piazza Pulita sono intervenuti alcunidaaldel primo: la duradei politici su Notizie.it.

Advertising

fanpage : La Rai passa al contrattacco sulla telefonata di #Fedez:'Sono stati operati dei tagli' - repubblica : ?? Omofobia, l'intemerata di Fedez al concertone e le reazioni: Zan ringrazia, Salvini replica 'Una legge c'e' gia'' - Agenzia_Ansa : Fedez su Instagram denuncia come il suo intervento sia stato sottoposto ad approvazione 'E' la prima volta - dice -… - Frances47226166 : RT @keccastar: Hanno attaccato #Fedez perché nn si può parlare di chi nn è presente all’evento! Sono giorni che si parla di lui in TV e nn… - lucabolzetta : RT @bianca_cappa: La Rai replica alle accuse di censura di Fedez dichiarando che quest’ultimo non metterà più piede in Rai. Insomma lo cens… -