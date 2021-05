Federer protagonista di un fumetto | è nell’ultimo volume dello svizzero Globi FOTO

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 maggio 2021) In attesa del ritorno in campo a Ginevra in preparazione al Roland Garros, Rogerdiventa. Il fuoriclasseè infatti uno dei protagonisti di “und Roger”, il nuovodel famosogiunto alla 92^ edizione che narra le vicende di un pappagallo. Il 20 volte campione Slam ha partecipato attivamente al progetto, almeno secondo quanto dichiarato dalla casa editrice. “Come molte persone cresciute in Svizzera, ho bei ricordi della lettura dei fumetti di. Oggi, mentre guardo i miei vecchi libri del 1979 e dei primi anni ’80, sono onorato di ritrovarmi conper condividere insieme una storia“, ha twittato il campione elvetico. Like many people who grew up in Switzerland, I have fond ...