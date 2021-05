Federalberghi allestisce un hub vaccinale a Sorrento | Dopo gli over 60 toccherà agli addetti al turismo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sarà attivo a partire da lunedì 10 maggio l’huballestito daPenisola Sorrentina in collaborazione con l’Asl Napoli 3 Sud. La struttura sarà ospitata nel centro congressi dell’hotel Vesuvio e sarà dotata di quattro box vaccinali presso i quali si potrà somministrare il siero anti-Covid a un massimo di 400 persone al giorno nell’arco di 12 ore. Le spese saranno a carico dell’associazione. Da lunedì a venerdì della prossima settimana nell’hub allestito daPenisola Sorrentina saranno vaccinati 1.300 ultrasessantenni in base alle convocazioni già effettuate dalla Regione Campania; a partire da sabato prossimo, invece, prenderà il via la campagna di immunizzazione del personale delle imprese alberghiere. Responsabile della struttura sarà Giuseppe Coppola, consulente di...