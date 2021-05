Fedele: “Sarri, no di De Laurentis alla sua richiesta. Mourinho pensavo venisse al Napoli” (Di venerdì 7 maggio 2021) Enrico Fedele, ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, ai microfoni di Televomero ha commentato il possibile ritorno di Maurizio Sarrri sulla panchina del Napoli. L’opinionista si è poi soffermato sulla corsa Champions della squadra di Gattuso: “Io avevo dato per certo il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina degli azzurri, ma le cose sono cambiate. Il mister di Figline Valdarno ha chiesto l’incedibilità di alcuni calciatori determinanti, ma Aurelio De Laurentiis gli ha detto di no. Non può garantirgli che i big non saranno ceduti”. Enrico Fedele nel coso del suo intervento su Televomero ha poi aggiunto: “Ero convinto che Mourinho andasse al Napoli e vi spiego perché. Quando ho letto le sue dichiarazioni sul suo desiderio di tornare in Italia, ero sicuro fosse un colpo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 maggio 2021) Enrico, ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, ai microfoni di Televomero ha commentato il possibile ritorno di Maurizio Sarrri sulla panchina del. L’opinionista si è poi soffermato sulla corsa Champions della squadra di Gattuso: “Io avevo dato per certo il ritorno di Mauriziosulla panchina degli azzurri, ma le cose sono cambiate. Il mister di Figline Valdarno ha chiesto l’incedibilità di alcuni calciatori determinanti, ma Aurelio De Laurentiis gli ha detto di no. Non può garantirgli che i big non saranno ceduti”. Enriconel coso del suo intervento su Televomero ha poi aggiunto: “Ero convinto cheandasse ale vi spiego perché. Quando ho letto le sue dichiarazioni sul suo desiderio di tornare in Italia, ero sicuro fosse un colpo ...

