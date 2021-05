Fdi, ecco proposta nuovo regolamento somministrazione in Centro (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Favorire attraverso uno snellimento burocratico il libero accesso alle attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande puntando sulla qualita’ dell’offerta e rispettando le esigenze di tutela delle caratteristiche ambientali, archeologiche, monumentali, artistiche e storico-culturali della citta’ di Roma. È l’obiettivo della proposta di delibera per la modifica dell’attuale regolamento capitolino in materia, datato 2010, presentata stamattina in conferenza stampa dal coordinamento romano e dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Presenti all’iniziativa Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, Stefano Tozzi, capogruppo nel I Municipio, Massimo Milani, coordinatore romano e Maurizio Forliti, responsabile Commercio del coordinamento regionale di Fdi. Per De Priamo “parliamo di un regolamento obsoleto, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Favorire attraverso uno snellimento burocratico il libero accesso alle attivita’ didi alimenti e bevande puntando sulla qualita’ dell’offerta e rispettando le esigenze di tutela delle caratteristiche ambientali, archeologiche, monumentali, artistiche e storico-culturali della citta’ di Roma. È l’obiettivo delladi delibera per la modifica dell’attualecapitolino in materia, datato 2010, presentata stamattina in conferenza stampa dal coordinamento romano e dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Presenti all’iniziativa Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, Stefano Tozzi, capogruppo nel I Municipio, Massimo Milani, coordinatore romano e Maurizio Forliti, responsabile Commercio del coordinamento regionale di Fdi. Per De Priamo “parliamo di unobsoleto, ...

