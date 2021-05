Fano, studente rifiuta la mascherina e si incatena al banco per protesta: scatta il Tso (Di venerdì 7 maggio 2021) Quanto avvenuto ieri, giovedì 6 maggio, al’Istituto Olivetti di Fano, nelle Marche è una vicenda dai contorni ancora fumosi. Inizialmente sembrava solo la bravata di uno studente ma ora la realtà sembra essere più complessa. Un ragazzo di 18 anni ha rifiutato di indossare la mascherina in classe, arrivando anche a incatenarsi al banco per non essere portato fuori dall’aula, dopo che i docenti avevano cercato inutilmente di convincerlo a metterla oppure a uscire. A quel punto la preside ha chiamato il 118 e al Pronto Soccorso il ragazzo è stato sottoposto a un Tso, trattamento sanitario obbligatorio, e ricoverato in psichiatria: al pronto soccorso del Santa Croce il 18enne avrebbe reagito con veemenza, con nuovo intervento della polizia e la decisione di ricoverarlo in psichiatria. Ai ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Quanto avvenuto ieri, giovedì 6 maggio, al’Istituto Olivetti di, nelle Marche è una vicenda dai contorni ancora fumosi. Inizialmente sembrava solo la bravata di unoma ora la realtà sembra essere più complessa. Un ragazzo di 18 anni hato di indossare lain classe, arrivando anche arsi alper non essere portato fuori dall’aula, dopo che i docenti avevano cercato inutilmente di convincerlo a metterla oppure a uscire. A quel punto la preside ha chiamato il 118 e al Pronto Soccorso il ragazzo è stato sottoposto a un Tso, trattamento sanitario obbligatorio, e ricoverato in psichiatria: al pronto soccorso del Santa Croce il 18enne avrebbe reagito con veemenza, con nuovo intervento della polizia e la decisione di ricoverarlo in psichiatria. Ai ...

