Fano | rifiuta la mascherina e si incatena al banco | Tso per lo studente

Un giovane studente di Fano si è incatenato a un banco per protestare contro l'imposizione della mascherina ed è stato sottoposto al Tso: all'origine del suo comportamento ci sarebbe la manipolazione di un conoscente. Credit: Sean Gallup/Getty ImagesUna scuola di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, è entrata nella bufera per le conseguenze a cui è andato incontro uno studente di 18 anni che si è rifiutato di indossare la mascherina, incatenandosi per protesta a un banco della sua aula. Ad accendere le polemiche è stato il Trattamento Sanitario Obbligatorio a cui il giovane è stato sottoposto. Dopo due ore di trattative con il 118 e le forze dell'ordine, contattate dalla preside ...

