Famiglia | Bellanova | ' Tajani imbarazzante'

(Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Sono imbarazzanti le parole pronunciate da Antonio, europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia, secondo il quale la donna 'si realizza totalmente con la maternità' e per cui 'lasenza figli non esiste'". Lo scrive Teresadi Iv su Fb. "Penso alle migliaia di donne che si sentono pienamente realizzate e che hanno scelto e scelgono di non avere figli, e penso a quelle donne e quelle famiglie che di figli non possono averne, e mi chiedo cosa pensi di loro l'onorevole. Se a suo parere queste cittadine e questi cittadini non siano da considerarsi una componente importante e a pieno titolo per la crescita e lo sviluppo della nostra società. Quelle donne non possono realizzarsi nella vita, per la loro scelta di rinunciare alla maternità? Quelle coppie ...