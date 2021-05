Famiglia: Bellanova, ‘Tajani imbarazzante’ (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Sono imbarazzanti le parole pronunciate da Antonio Tajani, europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia, secondo il quale la donna ‘si realizza totalmente con la maternità’ e per cui ‘la Famiglia senza figli non esiste'”. Lo scrive Teresa Bellanova di Iv su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Sono imbarazzanti le parole pronunciate da Antonio Tajani, europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia, secondo il quale la donna ‘si realizza totalmente con la maternità’ e per cui ‘lasenza figli non esiste'”. Lo scrive Teresadi Iv su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia Bellanova Libia: Bellanova, 'fatto gravissimo, va rapidamente chiarito' Il mio pensiero va ai pescatori e agli armatori siciliani, in particolare al comandante Giacalone rimasto gravemente ferito e alla sua famiglia'. Lo scrive Teresa Bellanova di Iv su Fb.

