F1 | Sergio Perez | “Giornata complicata | dobbiamo ritrovare il passo sul giro secco per la qualifica”

(Di venerdì 7 maggio 2021)ha chiuso in decima posizione la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2021, valido come quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull ha fatto fatica soprattutto nella simulazione di, stampando un miglior crono di 1’18?918 a 748 millesimi di ritardo dalla Mercedes di Bottas e ad oltre mezzo secondo dal terzo posto di Leclerc con la Ferrari. “È stata una. Con questo tempo limitato di prove libere che abbiamo, due ritardi in entrambe le sessioni ci hanno costretto a fare tutto un po’ di fretta e anche nel traffico delle altre vetture. Per domaniil, specialmente sulsingolo, mentre nei long-run il ...

... che ha messo la sua Rossa davanti alle Red Bull: l'olandese Max Verstappen non è andato oltre il nono posto ed è stato protagonista anche di un fuoripista sull'erba, mentre il messicano...Dietro a Sainz le Red Bull, con Max Verstappen a sei decimi da Hamilton ea quasi otto. Tredicesimo tempo per l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, sedicesimo per Kimi Raikkonen, con un ...Sergio Perez ha chiuso in decima posizione la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2021, valido come quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano dell ...Lewis Hamilton? Sereno, cattivo, coinvolgente. Max Verstappen? Tanti piccoli errori, forzature esagerate, nervosetto. Questo potrebbe essere il riassunto ...