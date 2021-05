F1, Sebastian Vettel: “Il nostro miglior venerdì della stagione! Domani l’obiettivo è la Q3” (Di venerdì 7 maggio 2021) Giornata tutto sommato non da buttare per Sebastian Vettel a Barcellona. Il portacolori della Aston Martin, infatti, ha concluso all’undicesimo posto il suo venerdì del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, dando qualche conferma dopo i passi in avanti messi in mostra in quel di Portimao. Nella giornata odierna sul tracciato del Montmelò, infatti, il quattro volte campione del mondo ha concluso con il crono di 1:18.947 a 777 millesimi dalla migliore prestazione di giornata messa a segno da Lewis Hamilton. Una boccata d’ossigeno per l’ex ferrarista (oltre al fatto di essere giunto davanti al compagno di scuderia Lance Stroll) dopo le tante difficoltà di questo primo scorcio di stagione. “Penso che si possa dire che sia stato il nostro ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Giornata tutto sommato non da buttare pera Barcellona. Il portacoloriAston Martin, infatti, ha concluso all’undicesimo posto il suodel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, dando qualche conferma dopo i passi in avanti messi in mostra in quel di Portimao. Nella giornata odierna sul tracciato del Montmelò, infatti, il quattro volte campione del mondo ha concluso con il crono di 1:18.947 a 777 millesimi dallae prestazione di giornata messa a segno da Lewis Hamilton. Una boccata d’ossigeno per l’ex ferrarista (oltre al fatto di essere giunto davanti al compagno di scuderia Lance Stroll) dopo le tante difficoltà di questo primo scorcio di stagione. “Penso che si possa dire che sia stato il...

