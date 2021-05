F1 | rischia di saltare il GP di Turchia Si valutano scenari alternativi

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il Gran Premio di, previsto il 13 di giugno in sostituzione dell’evento canadese di Monteral, è già a rischio di cancellazione viste le nuove restrizioni imposte dal governo inglese nei confronti di alcuni paesi. Istanbul rientrerà dal prossimo 12 maggio nella ‘lista rossa’, un provvedimento che impone 10 giorni di quarantena obbligatori a tutti coloro che rientrano nel Regno Unito. Questa decisione incide su sette squadre che hanno base in Inghilterra e su tutti gli inglesi che seguono regolarmente la massima formula La ‘lista rossa’ del governo britannico è in continuo aggiornamento, ma per la F1 non è possibile attendere all’ultimo. La manifestazione si terrà infatti tra poco più di un mese e tutto il ‘Circus’ deve muoversi in anticipo per preparare l’evento. Un portavoce della massima formula ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’ nella giornata ...