F1, Lewis Hamilton: "Siamo concentrati sul nostro lavoro, ma sono stupito dai progressi di Ferrari, McLaren e di Alpine" (Di venerdì 7 maggio 2021) Uno-due Mercedes nella prima giornata di prove libere del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del Montmeló (Spagna), Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno occupato le prime due posizioni sia nella prima che nella seconda sessione, con il finlandese davanti nella FP1 e il britannico a primeggiare nella FP2. Una risposta importante quella della scuderia di Brackley nella sfida iridata contro la Red Bull, ma Lewis preferisce volare basso davanti ai microfoni al termine di questo day-1: "sono concentrato sul nostro lavoro e dobbiamo continuare a spingere per migliorare il nostro feeling. Non saprei descrivere le sensazioni provate in macchina rispetto al 2020, visto che il riferimento è ai test pre-stagionali dell'anno passato.

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton Hamilton: "Sappiamo in che direzione dobbiamo andare" Miglior prestazione del pomeriggio per Lewis Hamilton , che a Barcellona viene da quattro vittorie consecutive. Una pista su cui riesce ad andare forte, ma della quale deve ancora scoprire completamente la nuova curva 10. GP Spagna, FP2: ...

Hamilton il più veloce nel venerdì di Barcellona, Ferrari c'è MONTMELO' (SPAGNA) - Lewis Hamilton ha realizzato il miglior tempo del venerdì di libere del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul circuito di Montmelò il pilota inglese della Mercedes ha fermato il cronometro in 1'18 ...

F1, GP Spagna. Hamilton: "Verstappen può vincere il titolo". Ferrari in cerca di riscatto

Shovlin (Mercedes): “Red Bull fermata dal traffico” Il team di Brackley è apparso dominante nelle prove libere, ma non si vuole sottovalutare la minaccia portata da Verstappen e Perez ...

