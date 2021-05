F1 | Charles Leclerc attacca Mazepin | “Non cambierà mai” Il team-radio del ferrarista e le critiche al russo

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 maggio 2021)non si é nascosto durante le prove libere 1 del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Il pilota della Ferrari si è esposto in un, commentando l’ennesimo incidente di Nikita: “nonmai“. La colpa del pilota della Haas è semplice da raccontare: un errore con conseguente uscita alla curva 2, testacoda della Haas e stop nella ghiaia. Il pilota è riuscito a ripartire, ma la ghiaia seminata in pista ha fatto storcere il naso al monegasco, sesto al termine della prima sessione. Quello odierno non è certamente il primo errore del 22enne: uscì al primo giro in Bahrain, poi fu 17mo a Imola e in Portogallo ignorò le bandiere blu rischiando di ...