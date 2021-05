**Eutanasia: Lega scrive a Fico, ‘tenuti fuori da Pd-M5S, ora basta’** (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Prima lo scontro sui relatori Pd-Leu (Stefano Ceccanti e Federico Conte) sulla pdl per l’istituzione della commissione d’inchiesta sull’uso politico della magistratura. Poi ieri un nuovo caso in commissione Giustizia. Sempre sulla questione relatori, in questo caso il tema era il fine vita. Al di là del merito dei provvedimenti, lo scontro che si sta consumando all’interno della maggioranza riguarda l’organizzazione dei lavori con il centrodestra che accusa la vecchia maggioranza giallorossa di tener fuori dagli incarichi Lega e Fi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Prima lo scontro sui relatori Pd-Leu (Stefano Ceccanti e Federico Conte) sulla pdl per l’istituzione della commissione d’inchiesta sull’uso politico della magistratura. Poi ieri un nuovo caso in commissione Giustizia. Sempre sulla questione relatori, in questo caso il tema era il fine vita. Al di là del merito dei provvedimenti, lo scontro che si sta consumando all’interno della maggioranza riguarda l’organizzazione dei lavori con il centrodestra che accusa la vecchia maggioranza giallorossa di tenerdagli incarichie Fi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

