“Europiana” | il nuovo album di Jack Savoretti

(Di venerdì 7 maggio 2021) A due anni dal successo di “Singing to strangers”, e dopo il brano solidale “Andrà tutto bene”,torna con “”. Quando esceuscirà venerdì 25 giugno. Il singolo che anticipa la nuova uscita discografica disi intitola “Who’s hurting who”. Si tratta di un brano che vede l’illustre collaborazione di Nile Rodgers, leader degli Chic.incide l’ad Abbey Road in un anno importante, il 90° dalla creazione dei mitici studios. Il disco contiene brani concepiti per far ballare i fan, strappargli un sorriso o evocare un ricordo felice. Il sound è vintage e attuale al tempo stesso. Con questo accostamento che può apparire azzardato,vuole ...

... e dopo il brano solidale "Andrà tutto bene" (il suo primo singolo in italiano scritto insieme ai fan) Jack Savoretti torna dal 25 giugno con il suoalbum di inediti "". Il disco è ...Ora, Jack Savoretti annuncia ilalbum di inediti: venerdì 25 giugno esce, infatti,(disponibile in pre - order ) anticipato dal singolo Who's Hurting Who feat. Nile Rodgers , in ...Jack Savoretti annuncia l'uscita di "Europiana", il suo nuovo album che uscirà il 25 giugno. Il cantautore disegna suggestioni in musica.Breve incontro in streaming per presentare il nuovo singolo ‘Who’s Hurting Who’, featuring Neil Rodgers: 'Ha portato il groove, il glamour, lo Chic' ...