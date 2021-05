Europa Verde: basta potature selvagge, via motoseghe da Villa Glori (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “È urgente fermare il taglio degli alberi a Villa Glori, un polmone Verde di 25 ettari, storico Parco della Rimembranza, dove in questi giorni decine di pini sono attaccati dalle motoseghe. Un’azione che avviene peraltro durante il periodo di nidificazione degli uccelli, in barba all’art. 34 comma 4 del nuovo Regolamento del Verde, tanto sbandierato dalla Sindaca Raggi, che vieta o sottopone a speciali autorizzazioni tali interventi nei mesi da marzo a luglio.” “Queste potature potrebbero essere persino considerate maltrattamento di animali ai sensi dell’art. 544 ter cod. pen. Segnaleremo quanto accaduto alla magistratura penale e contabile e agli stessi Uffici di Roma Capitale, a cui chiederemo di verificare il rispetto della normativa da parte delle ditte”. Lo comunicano, in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “È urgente fermare il taglio degli alberi a, un polmonedi 25 ettari, storico Parco della Rimembranza, dove in questi giorni decine di pini sono attaccati dalle. Un’azione che avviene peraltro durante il periodo di nidificazione degli uccelli, in barba all’art. 34 comma 4 del nuovo Regolamento del, tanto sbandierato dalla Sindaca Raggi, che vieta o sottopone a speciali autorizzazioni tali interventi nei mesi da marzo a luglio.” “Questepotrebbero essere persino considerate maltrattamento di animali ai sensi dell’art. 544 ter cod. pen. Segnaleremo quanto accaduto alla magistratura penale e contabile e agli stessi Uffici di Roma Capitale, a cui chiederemo di verificare il rispetto della normativa da parte delle ditte”. Lo comunicano, in ...

