Europa League | la Roma vince ma non basta

(Di venerdì 7 maggio 2021) Fonseca per un attimo ha creduto nella rimonta, ha sperato nella finale. Laha battuto il Manchester United ma alla fine in finale, come prevedibile, ci sono arrivati i Red Devils. Forti del 6-2 dell’andata, risultato quasi impossibile da rimontare. Eppure dopo i gol di Dzeko e Cristante che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Cavani, qualcosa aveva iniziato a muoversi. La doppietta del Matador ha spento ogni speranza, il gol del giovane Zalewski, talento della Primavera giallorossa, ha regalato allauna vittoria che quantomeno tira su il morale. E forse alimenta i rimpianti per la semifinale di andata consegnata agli inglesi nella mezzora di lucida follia del secondo tempo. La qualificazione è stata compromessa nel secondo tempo a Manchester. Ma comunque credevo che fosse possibile arrivare in finale”, ha detto Fonseca nel post partita. ...