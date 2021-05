Estate 2021, l’aperitivo diventa Sorbetto. L’Happy Hour alternativo con lo Spritz “sottozero” (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo mesi di lockdown e chiusure, la voglia di aperitivo è ormai sempre più alta. Quasi un italiano su due è infatti solito organizzarlo una volta a settimana, mentre quattro su dieci addirittura due volte*. Per questo, secondo Tonitto 1939, azienda ligure produttrice di gelati e n°1 in Italia per il Sorbetto, la tendenza dell’Estate 2021 legata all’aperitivo sarà la realizzazione di Happy Hour sempre più “frozen” come dimostrato, secondo i dati Nielsen IQ, dal balzo netto dei consumi di alimenti surgelati, +14,8%, nell’ultimo anno. Attraverso il proprio dipartimento di Ricerca & Sviluppo e la supervisione degli Chef Tonitto, l’azienda ligure ha realizzato un nuovo gusto di Sorbetto in limited edition che richiama al gusto dell’aperitivo. Una variante analcolica ... Leggi su newsagent (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo mesi di lockdown e chiusure, la voglia di aperitivo è ormai sempre più alta. Quasi un italiano su due è infatti solito organizzarlo una volta a settimana, mentre quattro su dieci addirittura due volte*. Per questo, secondo Tonitto 1939, azienda ligure produttrice di gelati e n°1 in Italia per il, la tendenza dell’legata alsarà la realizzazione di Happysempre più “frozen” come dimostrato, secondo i dati Nielsen IQ, dal balzo netto dei consumi di alimenti surgelati, +14,8%, nell’ultimo anno. Attraverso il proprio dipartimento di Ricerca & Sviluppo e la supervisione degli Chef Tonitto, l’azienda ligure ha realizzato un nuovo gusto diin limited edition che richiama al gusto del. Una variante analcolica ...

Advertising

petergomezblog : Fuori i partiti dalla Rai, mozione di @CarloCalenda per accelerare l’iter delle proposte di riforma: “Via alla disc… - Cosmopolitan_IT : Rosalinda, sai che hai i jeans più cool del Cosmo? @redazioneiene #leiene #RosalindaCannavò @14Adua - MediasetTgcom24 : Estate 2021, ecco come si potrà andare in spiaggia #greenpass - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Estate 2021, ecco le date di apertura degli stabilimenti balneari #greenpass - infoiteconomia : Defender Eco Home, la casa mobile di Land Rover ti regala l'estate 2021 in libertà -