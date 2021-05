Esplosione azienda Gubbio: operai sotto le macerie (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuovo dramma sul lavoro, grave Esplosione in un’azienda di Gubbio, in provincia di Perugia: operai sotto le macerie. (screenshot video)Investito da una violenta Esplosione, il capannone di un’azienda di Gubbio, l’impresa edile Giorgio Mosca, in località Canne Greche, è crollato. Si tratta di un’azienda a quanto pare a conduzione familiare. Sarebbero rimaste coinvolte nell’Esplosione diverse persone, alcune di queste sono già state tratte in salvo, ma si cercano ancora altri due dispersi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio e del comando di Perugia. Una delle persone che è stata tratta in salvo sarebbe in gravissime condizioni: avrebbe riportato un ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuovo dramma sul lavoro, gravein un’di, in provincia di Perugia:le. (screenshot video)Investito da una violenta, il capannone di un’di, l’impresa edile Giorgio Mosca, in località Canne Greche, è crollato. Si tratta di un’a quanto pare a conduzione familiare. Sarebbero rimaste coinvolte nell’diverse persone, alcune di queste sono già state tratte in salvo, ma si cercano ancora altri due dispersi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco die del comando di Perugia. Una delle persone che è stata tratta in salvo sarebbe in gravissime condizioni: avrebbe riportato un ...

