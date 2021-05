Esonero contributivo per i professionisti, c’è la firma di Orlando. Ma l’iter è ancora lungo (Di venerdì 7 maggio 2021) Altro passo avanti verso l’attuazione dell’Esonero contributivo per professionisti e lavoratori autonomi: ieri il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha apposto la propria firma in calce al decreto interministeriale, ora al vaglio del responsabile dell’Economia Daniele Franco. In una nota diffusa dal dicastero di via Veneto, si è ricordato come il Mef avesse rinviato all’attenzione di Orlando il provvedimento con alcune osservazioni, che sono state recepite dal responsabile del Lavoro. L’emanazione del decreto non è però l’ultima tappa, in quanto saranno ora necessari ulteriori passaggi, che richiedono un’interlocuzione con l’Inps, e sicuramente anche con le Casse previdenziali dei professionisti. Passaggi che dovrebbero essere effettuati quanto prima, sia perché ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Altro passo avanti verso l’attuazione dell’pere lavoratori autonomi: ieri il ministro del Lavoro Andreaha apposto la propriain calce al decreto interministeriale, ora al vaglio del responsabile dell’Economia Daniele Franco. In una nota diffusa dal dicastero di via Veneto, si è ricordato come il Mef avesse rinviato all’attenzione diil provvedimento con alcune osservazioni, che sono state recepite dal responsabile del Lavoro. L’emanazione del decreto non è però l’ultima tappa, in quanto saranno ora necessari ulteriori passaggi, che richiedono un’interlocuzione con l’Inps, e sicuramente anche con le Casse previdenziali dei. Passaggi che dovrebbero essere effettuati quanto prima, sia perché ...

