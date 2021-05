(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che lainizieranno leper le attività produttiveuna struttura dellaIndustriale ASI di, già individuata qualche giorno fa a seguito di un sopralluogo del Presidente dell’Asi Luigi Barone, del Presidente Confindustria Oreste Vigorito e del Direttore generale dell’ASL dott. Gennaro Volpe. Una notizia importante per gli operatori industriali che finalmente potranno lavorare con una maggiore sicurezza sia all’interno delle aziende che nei cantieri esterni. La linea del Presidente De Luca, di mettere in sicurezza anziani e fragili e contemporaneamente anche il comparto delle attività produttive , sta diventando ormai un modello ...

Advertising

NTR24 : Fernando Errico: “La prossima settimana vaccinazioni presso zona Asi di Benevento” - TV7Benevento : Fernando Errico: “La prossima settimana vaccinazioni presso zona Asi di Benevento”... - anteprima24 : ** Errico: “La prossima settimana vaccinazioni presso zona #Asi di ##Benevento” ** - ilvaglio1 : Errico: “La prossima settimana vaccinazioni presso zona Asi di Benevento” #asibenevento #fernandoerrico… - psb_original : Monza, D'Errico: 'Balotelli è veramente forte, sono contento anche per Diaw. Adesso pensiamo alla prossima' #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Errico prossima

NTR24

Clotet, però, per essere sicuro di giocare la post - season, deve vincere laa Monza. ... D', all'82', trova il primo gol in B con un bel destro da dentro l'area. All'87' Diaw, ben ...Super Mario è andato a segno dieci minuti dopo, il vantaggio è stato poi blindato dalle reti di D'e Diaw. La Salernitana dunque potrà festeggiare soltanto settimana, forte dei due ...“ Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che la prossima settimana inizieranno le vaccinazioni per le attività produttive presso una struttura della Zona Industriale ASI d ...“Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che la prossima settimana inizieranno le vaccinazioni per le attività produttive presso una struttura della Zona Industriale ASI di ...