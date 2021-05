Équipe – Fatta per il rinnovo di Neymar fino al 2026 Domani l’annuncio

(Di venerdì 7 maggio 2021) Secondo l’è tutto fatto per ildialcon il Paris Saint-Germain:ufficiale Tutto fatto per ildicon il Paris Saint-Germain. L’spara la notizia in prima pagina nell’edizione diannunciando che il comunicato ufficiale arriverà proprio nella giornata di sabato. L’attaccante brasiliano firmerà con il club della capitale francese un nuovo accorsoale guadagnerà 30 milioni a stagione. Ricchi bonus nel caso di vittoria della Champions League nei prossimi anni.prolonge ce samedi son contrat avec le PSG jusqu'enArrivée en 2017 à Paris, la ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : L'Equipe - Fatta per il rinnovo di Neymar con il PSG. Domani l'annuncio del prolungamento fino al 2026 -

Ultime Notizie dalla rete : Équipe Fatta

latinaoggi.eu

Halima Cisse, 25 anni, maliana, ha partorito a Casablanca, in Marocco, dove il governo del Mali l'hatrasferire per avere cure specialistiche. E' entrata in ospedale quando era incinta di 25 ...Il parto è avvenuto qui, e a quel punto l'medica era pronta per affrontare subito i ... "Una donna che non riusciva ad avere figli - commenta Vangi - ce l'hagrazie a una eccellenza, ...