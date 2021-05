Emma Marrone nella nuova serie di Muccino “A casa tutti bene” (Di venerdì 7 maggio 2021) Gabriele Muccino ha scelto Emma Marrone per interpretare Luana nella nuova serie “A casa tutti bene”, tratta dall’omonimo film. Emma aveva già recitato in “Gli anni più belli” e ora sembra proprio averci preso gusto. Ha postato le immagini di lei sorridente con gli attori sul set. Le riprese sono iniziate a metà marzo. L’arrivo su Sky e Now Tv è previsto per l’autunno 2021. Emma, entusiasta, reciterà al fianco di Laura Morante e Francesco Acquaroli, nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia. I due recitano nel ruolo dei proprietari del ristorante romano La Villetta , nonchè genitori di Carlo, Sara e Paolo, interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. Siamo ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Gabrieleha sceltoper interpretare Luana“A”, tratta dall’omonimo film.aveva già recitato in “Gli anni più belli” e ora sembra proprio averci preso gusto. Ha postato le immagini di lei sorridente con gli attori sul set. Le riprese sono iniziate a metà marzo. L’arrivo su Sky e Now Tv è previsto per l’autunno 2021., entusiasta, reciterà al fianco di Laura Morante e Francesco Acquaroli, nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia. I due recitano nel ruolo dei proprietari del ristorante romano La Villetta , nonchè genitori di Carlo, Sara e Paolo, interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. Siamo ...

