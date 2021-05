Emma Marrone ci riprova, presto nelle case di tutti gli italiani (Di venerdì 7 maggio 2021) con uno spettacolo inedito che la riporta ad un vecchio amore Il suo grande amore è la musica e presto finalmente tornerà ad esibirsi davanti al suo pubblico. Ma tre anni fa Emma Marrone ha scoperto che anche stare sul set le piace molto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) con uno spettacolo inedito che la riporta ad un vecchio amore Il suo grande amore è la musica efinalmente tornerà ad esibirsi davanti al suo pubblico. Ma tre anni faha scoperto che anche stare sul set le piace molto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GammaStereoRoma : Emma Marrone - Occhi Profondi - Claudicans : Emma Marrone - ilowedd : RT @dduckbusters: e pensare che ai tempi io dicevo la stessa cosa per Stefano De Martino ed Emma Marrone - MilanMilanesta : Non è l'inferno by Emma Marrone ... @MarroneEmma - pezzettodicuore : RT @dduckbusters: e pensare che ai tempi io dicevo la stessa cosa per Stefano De Martino ed Emma Marrone -