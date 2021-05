Emma Bonino plaude al Capitano | ' Salvini molto bene sulla riforma della giustizia'

(Di venerdì 7 maggio 2021) "- ha commentatoin una dichiarazione - io non posso non rallegrarmi quando le persone e/o gli avversari, cambiando idea, si avvicinano alle posizioni che io sostengo da più di ...

la Repubblica

Emma Bonino si compiace della 'svolta sulla giustizia' annunciata ieri da Matteo Salvini, con il dichiarato proposito di sottoscrivere i referendum Radicali. "Bene bene - ha commentato la senatrice in una dichiarazione - io non posso non rallegrarmi quando le persone e/o gli avversari, cambiando idea, si avvicinano alle posizioni che io sostengo da più di 30 anni."