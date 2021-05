Emery, prima finale europea per il Villarreal: la felicità del tecnico nelle sue parole (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Villareal raggiunge la sua prima finale europea nella storia. La felicità del tecnico Unai Emery dopo aver eliminato l’Arsenal Eliminati i Gunners il Villareal del tecnico Unai Emery raggiunge per la prima volta nella sua storia una finale europea. Ecco le parole del tecnico. «Proviamo soddisfazione per il lavoro fatto e orgoglio per questo progetto del Villarreal, guidato da Fernando Roig e durato 23 anni. La squadra aveva centrato le semifinali di Champions, di Coppa UEFA ed Europa League. Ci serviva un salto di qualità, è stato molto complicato e difficile. Quindi siamo molto orgogliosi di esserci riusciti questa volta. Ora dobbiamo iniziare a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Villareal raggiunge la suanella storia. LadelUnaidopo aver eliminato l’Arsenal Eliminati i Gunners il Villareal delUnairaggiunge per lavolta nella sua storia una. Ecco ledel. «Proviamo soddisfazione per il lavoro fatto e orgoglio per questo progetto del, guidato da Fernando Roig e durato 23 anni. La squadra aveva centrato le semifinali di Champions, di Coppa UEFA ed Europa League. Ci serviva un salto di qualità, è stato molto complicato e difficile. Quindi siamo molto orgogliosi di esserci riusciti questa volta. Ora dobbiamo iniziare a ...

Advertising

XinueA : RT @filippomricci: Il Villarreal resiste sullo 0-0 con l'Arsenal (due pali di Aubameyang), spezza il dominio inglese e dopo 4 semifinali pe… - OttavianiToni : @LynHariax Tranquilla, come avevo pronosticato prima dei quarti Unai Emery rivincerà l’Europa League. - tackleduro : RT @ValenMariani: 5^ finale di @EuropaLeague: QUINTA per #Emery! Prima storica finale per il @VillarrealCF #SkyUEL @SkySport - leo_maur : @gippu1 Emery (e Tuchel) permettendo sarebbe la prima volta che una sola città vinca due diverse coppe europee nello stesso anno? - tommcherubini : Nelle due partite del Villareal c'è stato tutto: dominio nel primo tempo dell'andata e qualche errore, sofferenza e… -