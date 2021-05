Elisa D’Ospina, su Instagram l’attacco alla nota influencer: “Imbarazzante” (Di venerdì 7 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisa D’Ospina, su Instagram l’attacco frontale all’influencer fa riflettere: “Sono contenuti imbarazzanti e dannosi”. Elisa D’Ospina, su Instagram arriva l’attacco diretto all’influencer che inneggia alla magrezza: le sue parole fanno riflettere. La donna è una delle modelle curvy italiane più famose e apprezzate a livello internazionale; molti la conoscono per la sua rubrica a Detto Leggi su youmovies (Di venerdì 7 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., sufrontale all’fa riflettere: “Sono contenuti imbarazzanti e dannosi”., suarrivadiretto all’che inneggiamagrezza: le sue parole fanno riflettere. La donna è una delle modelle curvy italiane più famose e apprezzate a livello internazionale; molti la conoscono per la sua rubrica a Detto

Advertising

ErikaMandorlini : @haras62787052 Soprattutto Giulia che dopo il post di Elisa D’Ospina è diventata una Santarelli con tanto di dirett… - ErikaMandorlini : RT @tuttosimuove_: I direct inviati alla Torelli sono aberranti, allo stesso tempo non credo a questa redenzione che casualmente coincide c… - tuttosimuove_ : I direct inviati alla Torelli sono aberranti, allo stesso tempo non credo a questa redenzione che casualmente coinc… - seriscary : @TinGirl91 Lecito e umano non condividere certe posizioni, l’importante è che la critica parta sempre dal rispetto.… - BeatrizArabella : @ErikaMandorlini @fornellisimona @arina78057486 @ElisaDospina @catlatorre @4YMag @chiodiapaga Guarda, sono tranquil… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa D’Ospina Elisa D’Ospina, su Instagram l’attacco alla nota influencer: “Imbarazzante” YouMovies