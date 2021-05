Elezioni Torino, per un nuovo sondaggio centrodestra avanti di tre punti (Di venerdì 7 maggio 2021) nuovo sondaggio, risultato simile ai precedenti. A Torino nello scontro elettorale avrebbe la meglio il centrodestra. Secondo il campione di 5000 torinesi intervistato da due istituzioni economiche milanesi al primo turno delle Elezioni comunali il centrodestra è avanti con il 46 per centro contro il 43 per cento del centrosinistra. Mentre il M5S si ferma all’8 per cento. Insomma, come precedenti sondaggi solo l’alleanza tra Pd e M5s permetterebbe una vittoria al primo turno. Ancora molti gli indecisi, circa il 22 per cento del campione. E molti quelli che riflettono gli andamenti nazionali con quelli locali: ovvero il giudizio sul governo Draghi influenza anche le decisioni di voto locali. Per quanto riguarda le coalizioni il centrodestra vede ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 7 maggio 2021), risultato simile ai precedenti. Anello scontro elettorale avrebbe la meglio il. Secondo il campione di 5000 torinesi intervistato da due istituzioni economiche milanesi al primo turno dellecomunali ilcon il 46 per centro contro il 43 per cento del centrosinistra. Mentre il M5S si ferma all’8 per cento. Insomma, come precedenti sondaggi solo l’alleanza tra Pd e M5s permetterebbe una vittoria al primo turno. Ancora molti gli indecisi, circa il 22 per cento del campione. E molti quelli che riflettono gli andamenti nazionali con quelli locali: ovvero il giudizio sul governo Draghi influenza anche le decisioni di voto locali. Per quanto riguarda le coalizioni ilvede ...

