Elezioni Napoli: “Le fughe di qualcuno della coalizione di sinistra appaiono irresponsabili” (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Le fughe in avanti di qualcuno al tavolo di coalizione non aiutano e appaiono irresponsabili”. Lo dichiara Francesco Dinacci, coordinatore metropolitano di Napoli di Articolo Uno, commentando il documento diffuso ieri da 11 forze del centrosinistra sull’individuazione della coalizione e del candidato sindaco in vista delle prossime Elezioni amministrative di Napoli. “Rispetto ad una città in gravissima emergenza economica e sociale, con un bilancio comunale in condizioni drammatiche – aggiunge Dinacci- la buona politica è quella che apre ai cittadini, entra in sintonia con bisogni e sentimenti popolari, e frena manovre autoreferenziali. Un’alleanza credibile deve tenere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Lein avanti dial tavolo dinon aiutano e”. Lo dichiara Francesco Dinacci, coordinatore metropolitano didi Articolo Uno, commentando il documento diffuso ieri da 11 forze del centrosull’individuazionee del candidato sindaco in vista delle prossimeamministrative di. “Rispetto ad una città in gravissima emergenza economica e sociale, con un bilancio comunale in condizioni drammatiche – aggiunge Dinacci- la buona politica è quella che apre ai cittadini, entra in sintonia con bisogni e sentimenti popolari, e frena manovre autoreferenziali. Un’alleanza credibile deve tenere ...

Advertising

SignorAldo : RT @lucianoghelfi: A #Napoli ben 24 sigle del #centrosinistra e il #M5S avrebbero firmato il patto di coalizione proposto dal #PD in vista… - PetrazzuoloF : RT @lucianoghelfi: A #Napoli ben 24 sigle del #centrosinistra e il #M5S avrebbero firmato il patto di coalizione proposto dal #PD in vista… - lucianoghelfi : A #Napoli ben 24 sigle del #centrosinistra e il #M5S avrebbero firmato il patto di coalizione proposto dal #PD in v… - DavideDellarole : RT @dianaseverati: Ipotesi Zingaretti a Roma contro Raggi ma in cambio Regione Lazio al M5S con candidatura unitaria ed elezioni regionali… - anteprima24 : ** Elezioni #Napoli: 'Le fughe di qualcuno della coalizione di sinistra appaiono irresponsabili' **… -