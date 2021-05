Elettra Lamborghini, avete mai visto la mamma? Sono identiche (Di venerdì 7 maggio 2021) Luisa Peterlongo, la madre di Elettra Lamborghini è identica alla figlia maggiore. Ma chi è davvero la moglie di Tonino Lamborghini? La mamma di Elettra Lambroghini somiglia davvero tanto tanto alla figlia. La donna è sposata da parecchi anni con Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio Lamborghini, il fondatore della storica casa di Sant’Agata Bolognese. Ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 7 maggio 2021) Luisa Peterlongo, la madre diè identica alla figlia maggiore. Ma chi è davvero la moglie di Tonino? LadiLambroghini somiglia davvero tanto tanto alla figlia. La donna è sposata da parecchi anni con Tonino, figlio di Ferruccio, il fondatore della storica casa di Sant’Agata Bolognese. Ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

erneeesto : chi è che si occupa dell’immagine di elettra lamborghini, chi??? che gli/le spiegassero che è opinionista all’… - CristinaIannic1 : RT @Valerio864dd: #filippoceccarelli che parla di Elettra Lamborghini e twerking è già storia. #propagandalive - NonCommentoNien : Elettra Lamborghini sempre sgradevole ?? #isola - DiegoPopolizio : Liked on YouTube: Elettra Lamborghini in accappatoio superhot... - Simy63957584 : Elettra Lamborghini è imbarazzante da come non riesca ad esprimersi ed emettere una frase di senso compiuto Vien q… -