Eleonora Daniele pronta a lasciare la tv | il nuovo lavoro

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 7 maggio 2021)è da anni alla conduzione di Storie Italiane ma in un’intervista ha dichiarato che ha altre ambizioni nella vita(Getty Images)Entra entrata nel mondo dello spettacolo circa vent’anni fa partecipando alla seconda edizione del Grande Fratello, poi è diventata un volto noto nella conduzione dei programmi Rai.ne ha fatta di strada ma non ha certo voglia di fermarsi, anzi. A 45 anni ha tanti progetti che la possono anche portare lontana dalle telecamere. In un’intervista a Diva e Donna ha raccontato che si è iscritta diall’università, è al secondo anno e dopo la laurea in Comunicazione vuole diventare psicoterapeuta. Tanti quindi gli impegni della bionda conduttrice di Storie Italiane, dal...