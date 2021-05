Ecco la prima foto del razzo spaziale cinese “Long March 5B”. Scattata da un italiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Gianluca Masi, astrofisico e responsabile del Virtual Telescope, ha scattato la prima foto del razzo cinese “Long March 5B” il cui atterraggio sulla terra potrebbe avvenire nella giornata di domenica 9 maggio. L’istantanea è stata ottenuta con uno dei telescopi robotici del progetto Virtual Telescope, installato a Ceccano (Frosinone). “Lo strumento ha puntato il razzo e lo ha inseguito tra le stelle – dice Masi – mentre si spostava assai rapidamente: l’impresa è riuscita proprio grazie alle avanzate tecnologie implementate sugli strumenti completamente automatizzati del Virtual Telescope Project, in questo una struttura unica al mondo”. L’astrofisico ha organizzato l’osservazione in diretta di uno dei passaggi del relitto spaziale a partire dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Gianluca Masi, astrofisico e responsabile del Virtual Telescope, ha scattato ladel5B” il cui atterraggio sulla terra potrebbe avvenire nella giornata di domenica 9 maggio. L’istantanea è stata ottenuta con uno dei telescopi robotici del progetto Virtual Telescope, installato a Ceccano (Frosinone). “Lo strumento ha puntato ile lo ha inseguito tra le stelle – dice Masi – mentre si spostava assai rapidamente: l’impresa è riuscita proprio grazie alle avanzate tecnologie implementate sugli strumenti completamente automatizzati del Virtual Telescope Project, in questo una struttura unica al mondo”. L’astrofisico ha organizzato l’osservazione in diretta di uno dei passaggi del relittoa partire dalle ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ecco la prima foto del razzo cinese in caduta incontrollata verso la Terra #razzocinese - LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 7 maggio 2021 ?? Gli aggiornamenti su - borghi_claudio : Prima o poi ci sarà un aumento di un qualsiasi dato, ecco, quello sarà il giorno in cui diranno che è colpa delle r… - anto_laudisi : Razzo cinese in caduta libera: ecco la prima foto. Quali rischi per l'Italia? Tavolo tecnico alla Protezione Civile… - Pura_Vida69 : RT @fattoquotidiano: Ecco la prima foto del razzo spaziale cinese “Long March 5B”. Scattata da un italiano -