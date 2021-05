Ecco cosa ci rivela la scoperta di una nuova base sotterranea per missili dell’Iran (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuove immagini satellitari provenienti da fonti “aperte” hanno rivelato il sospetto sviluppo di una nuova base missilistica nei pressi di Haji Abad in Iran. Secondo gli analisti dell’International Institute for Strategic Studies, si tratterebbe del primo sito destinato specificamente al lancio di missili balistici a combustibile solido. Le riprese da satellite della nuova base missilistica InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuove immagini satellitari provenienti da fonti “aperte” hannoto il sospetto sviluppo di unastica nei pressi di Haji Abad in Iran. Secondo gli analisti dell’International Institute for Strategic Studies, si tratterebbe del primo sito destinato specificamente al lancio dibalistici a combustibile solido. Le riprese da satellite dellastica InsideOver.

