Eagle Pictures: annunciati i titoli in arrivo nel 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) In occasione delle Giornate Professionali del Cinema la Eagle Pictures ha presentato in un breve video alcune pellicole che porterà in sala nei prossimi mesi, comprese produzione Paramount e MGM. Insieme ai trailer sono state mostrate diverse immagini e dal set di Ancora più bello sequel del teen movie Sul più bello diretto da Alice Filippi. I due titoli "maggiori" promossi dalla Eagle Pictures per questo 2021 sono sicuramente A Quiet Place II e Top Gun: Maverick (sequel della celebre pellicola del 1986). Eagle Pictures: cosa dobbiamo aspettarci? A Quiet Place 2 di John Krasinski (24 Giugno) L'attore/regista torna dietro la macchina da presa per dirigere il secondo capitolo dell' horror dei record. In seguito agli eventi del primo film, la ...

