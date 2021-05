“É sempre mezzogiorno”: cuore alla crema con sorpresa di Natalia Cattelani (Di venerdì 7 maggio 2021) Quando c’è da festeggiare, non può mancare un buon dolce e, se siamo nel mezzogiorno di Rai1, quest’ultimo non può che prepararlo la cuoca (e mamma) Natalia Cattelani, creativa ed abile come poche altre nell’ambito della pasticceria casalinga. Oggi, Nat prepara il cuore alla crema con sorpresa. Ingredienti 4 tuorli, 100 g zucchero, 45 g amido di mais, 500 ml latte, scorza di limone, 200 g cioccolato bianco, mezzo bicchiere di sciroppo di limone, 10 amarene sciroppate, 8 savoiardi, meringhe piccole, menta Frolla: 300 g farina 0, 180 g burro, 120 g zucchero, 1 uovo, 1 tuorlo, sale Procedimento Prepariamo la frolla: lavoriamo la farina con il burro, in modo da ottenere una sabbia. Aggiungiamo lo zucchero e, successivamente, l’uovo intero ed il tuorlo. Lavoriamo ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 7 maggio 2021) Quando c’è da festeggiare, non può mancare un buon dolce e, se siamo neldi Rai1, quest’ultimo non può che prepararlo la cuoca (e mamma), creativa ed abile come poche altre nell’ambito della pasticceria casalinga. Oggi, Nat prepara ilcon. Ingredienti 4 tuorli, 100 g zucchero, 45 g amido di mais, 500 ml latte, scorza di limone, 200 g cioccolato bianco, mezzo bicchiere di sciroppo di limone, 10 amarene sciroppate, 8 savoiardi, meringhe piccole, menta Frolla: 300 g farina 0, 180 g burro, 120 g zucchero, 1 uovo, 1 tuorlo, sale Procedimento Prepariamo la frolla: lavoriamo la farina con il burro, in modo da ottenere una sabbia. Aggiungiamo lo zucchero e, successivamente, l’uovo intero ed il tuorlo. Lavoriamo ...

